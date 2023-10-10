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Avrupa ülkelerinden İsrail'e destek! Fransa, İngiltere, ABD, Almanya ve İtalya'dan ortak bildiri

A Haber
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Giriş: 10.10.2023 23:45
Avrupa Birliği ve ABD, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'e tam desteklerini ortak bir açıklamayla duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.
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