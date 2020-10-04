İşgalci Ermeni güçleri Azerbaycan'da aralarında kadın ve çocuklarında olduğu sivilleri hedef alıyor. Bölgede yaşanan gelişmeleri aktarmak isteyen ATV Haber ekibi ise Ermenistan silahlı kuvvetlerinin açtığı ateşin ortasında kaldı. Sivillerin hedef alındığı o anlar ise anbean kameralara böyle yansıdı. Öte yandan saldırının ortasında kalan ATV Haber muhabiri Özlem Aktay yaşanan dehşet anlarını canlı yayında anlattı.

Ermenistan - Azerbaycan çatışmasında 8. gün geride kaldı. ATV Haber işgalci Ermenistan güçlerinin hedef aldığı Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivil yerleşim bölgelerini görüntüledi.

ATV Haber saldırıya uğraya sivillerle röportaj yapacağı esnada işgalci Ermeni güçlerinin yeniden ateş açması sonucunda saldırının ortasında kaldı.

Kadın ve çocuklarında aralarında bulunduğu sivillerin büyük korku yaşadığı o saldırı anı ise ATV Haber kamerasına anbean böyle yansıdı.

İşgalci Ermenistan güçlerinin aralarında kadınların ve çocuklarında olduğu silahsız sivilleri hedef aldığı saldırının ortasında kalan ATV Haber muhabiri Özlem Aktay o anlarda yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Aktay, Azerbaycan'ın en büyük ikinci kendi olan Gence'de Ermenistan askerlerinin sivilleri hedef aldığı bölgede kayıt yaparken bir anda yeni bir saldırının ortasında kaldıklarını aktardı. Kadın ve çocukların büyük panik yaşadığı anlatan Aktay, çocukları zor sakinleştirdiklerini, 5 kişilik bir ailede herhangi bir kayıp olmadığını ifade etti.