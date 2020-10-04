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Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırının ortasında kalan ATV muhabiri o anları canlı yayında anlattı

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Giriş: 04.10.2020 21:27
Güncelleme:04.10.2020 21:50
Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan sivil yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor. Yalnızca sınır bölgesindeki değil sivil yerleşim olan şehir merkezleri de Ermenistan ordusunun hedefine girmiş durumda. Bölgede haber nöbeti tutan ATV Haber ekibi, bugün yapılan saldırılarda bölgedeki sivillerle birlikte ateş altında kaldı. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, kameraman Ömer Er'le birlikte yaşanan o anları anlattı.
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