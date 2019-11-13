ATV Haber diyor ki! "Ata'ya saygı gösterirken..."

ATV ekranlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'siyasete ve ticarete' alet edilmemesi gerektiğini söyleyen Cem Öğretir, sert açıklamalarda bulundu. Öğretir, Atatürk'e benzediği için para karşılığında sokakta gezen kişi ve Atatürk'ün hayatı hakkında kitap yazarak bunu binlerce TL'ye açık arttırma aracılığıyla satanlara ateş püskürdü.