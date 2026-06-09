Atlas Çağlayan davasında ilk duruşma: Katiline 21 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Güngören'de 14 Ocak akşamı bir kafede başlayan ve "yan bakma" bahanesiyle büyüyen kavgada, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 3 bıçak darbesiyle hayattan koparılmıştı. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç., bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülen duruşma öncesi adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acılı anne Gülhan Ünlü "adalet istiyoruz" diyerek feryat etti.