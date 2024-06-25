Ateşli gösteri hastanede sona erdi! 11 yaşındaki çocuk gösteri uğruna ölüyordu

Hindistan'ın konuştuğu görüntüler A Haber’de ekrana geldi. 11 yaşında bir çocuk ateşin de kullanıldığı sözde gösteri için sahnedeydi. Ancak alevler kontrolden çıktı bakın sonra neler oldu.

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