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Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü! Atatürk’ü saygıyla anıyoruz

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Giriş: 10.11.2021 10:21
Devletin zirvesi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deydi. Resmi törenin ardında halk Anıtkabir'e girdi ve saygılarını sevgilerini iletti. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktarırken Atatürk’ün anıldığı noktalardan biri de Dolmabahçe Sarayı oldu. Oradan detayları da A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ anlattı.
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