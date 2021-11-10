Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü! Atatürk’ü saygıyla anıyoruz

Devletin zirvesi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deydi. Resmi törenin ardında halk Anıtkabir'e girdi ve saygılarını sevgilerini iletti. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktarırken Atatürk’ün anıldığı noktalardan biri de Dolmabahçe Sarayı oldu. Oradan detayları da A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ anlattı.

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