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Atatürk'ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı! Kurtuluş Abidesi'nin hikayesi

Atatürk'ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı! Kurtuluş Abidesi'nin hikayesi

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 10:44
Büyük Taarruz'un başladığı 26 Temmuz 1922'nin şafak saatlerinde saldırının sevk ve idare edildiği Afyon-Kocatepe'de topçu ateşi sesleri havadaki yoğun sise karışmıştır. Batı Cephesi fotoğrafçısı olarak atanan Yedek Subay Etem (Hamdi) Tem'in hatıralarına göre, cephedeki gelişmeleri adım adım takip eden Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, bir ara komutanların yanından ayrılıp, kayalıklar arasından tek başına tepenin ucuna doğru yürür. Etem Tem, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "düşünceli ve dalgın" halde hafifçe eğilip baş parmağını dudağına götürdüğü anlara şahit olduğunda, nefesini tutar ve deklanşöre basar. Milli Mücadele tarihinin anıtlaşan fotoğrafı böyle ölümsüzleşir.
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