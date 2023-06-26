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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı! Erol Ayyıldız kimdir?

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Giriş: 26.06.2023 00:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM), Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı. İşte isim isim tüm atamalar...
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