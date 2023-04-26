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ATAK-2 helikopteri ilk kez motor çalıştırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2023 09:41
Kamuoyunda "ATAK-2" olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez motor çalıştırdı. Motor testlerinin tamamlanmasının ardından 10 ton ağırlığındaki ATAK-2'nin ilk uçuşunu da gerçekleştirmesi bekleniyor
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