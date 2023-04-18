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Asya ile Avrupa’yı bağlayan proje: Marmaray! 153 yıllık hayal gerçek oldu mesafeler kısaldı

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Giriş: 18.04.2023 16:21
Asrın projelerinden biri olan Marmaray 9 yıl süren inşasının ardından hem dünyada hem Türkiye'de örnek oldu. Açıldığı günden bu yana milyonlarca yolcuya hizmet verdi. Vermeye de devam ediyor. İşte Asya'dan Avrupa kıtasına geçişi 4 dakikaya düşüren proje Marmaray...
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