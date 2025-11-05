05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Asrın inşa seferberliği dünya basınında
Asrın inşa seferberliği dünya basınında

Asrın inşa seferberliği dünya basınında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 15:31
Güncelleme:05.11.2025 15:31
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da ve diğer 10 ide yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Bakan Kurum, "Biz aslında burada bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, burada kaya zemini yepyeni bir şehir kurmak suretiyle inşa etmeye çalıştık." dedi. Özellikle yabancı medya kuruluşları deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kalırken, Brezilya basını "Türkiye'de saatte 23 konut teslim ediliyor." başlığı ile haberi okuyucularına manşetten duyurdu.
Asrın inşa seferberliği dünya basınında
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Asrın inşa seferberliği dünya basınında
Asrın inşa seferberliği dünya basınında
Gebze’de çöken binayla ilgili açıklama!
Gebze'de çöken binayla ilgili açıklama!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Avrupa Birliği Türkiyesiz olmaz
"Avrupa Birliği Türkiyesiz olmaz"
Bakan Tunç’tan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan "Demirtaş" açıklaması
Başkan Erdoğan’dan Demirtaş açıklaması
Başkan Erdoğan’dan “Demirtaş” açıklaması
İmamoğlu’nun oğlunun ifadesi ortaya çıktı
İmamoğlu’nun oğlunun ifadesi ortaya çıktı
CHP’li belediye bütçeyi personele yatırmış
CHP’li belediye bütçeyi personele yatırmış
Girdiğimiz her seçimde hodri meydan dedik
"Girdiğimiz her seçimde hodri meydan dedik"
Başkan Erdoğan’dan 2026 yılı bütçe kanunu teklifi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "2026 yılı bütçe kanunu teklifi" açıklaması
Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Daha Fazla Video Göster