Asrın inşa seferberliği dünya basınında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da ve diğer 10 ide yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Bakan Kurum, "Biz aslında burada bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, burada kaya zemini yepyeni bir şehir kurmak suretiyle inşa etmeye çalıştık." dedi. Özellikle yabancı medya kuruluşları deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kalırken, Brezilya basını "Türkiye'de saatte 23 konut teslim ediliyor." başlığı ile haberi okuyucularına manşetten duyurdu.