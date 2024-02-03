03 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları “Asrın Felaketi”nin yıl dönümü!

“Asrın Felaketi”nin yıl dönümü!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2024 21:21
6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlandı. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirildi. “Asrın Felaketi”nin yıl dönümünde Hatay’da neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Asrın Felaketi”nin yıl dönümü!
“Asrın Felaketi”nin yıl dönümü!
İşte Cumhur İttifakı Hatay ilçe adayları!
İşte Cumhur İttifakı Hatay ilçe adayları!
Hatay ilçe aday tanıtım toplantısı!
Hatay ilçe aday tanıtım toplantısı!
Bursa’da akıl almaz kaza!
Bursa’da akıl almaz kaza!
Başkan Erdoğan hastane açılışında!
Başkan Erdoğan hastane açılışında!
Başkan Erdoğan’dan anahtar teslimi!
Başkan Erdoğan’dan anahtar teslimi!
Başkan Erdoğan anahtar teslim töreninde konuştu! Deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi
Başkan Erdoğan anahtar teslim töreninde konuştu! Deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi
Erdal Beşikçioğlu’dan Mansur Yavaş’a eleştiri
Erdal Beşikçioğlu'dan Mansur Yavaş'a eleştiri
6 Şubat depremlerinin isimsiz kahramanları!
6 Şubat depremlerinin isimsiz kahramanları!
Irak’ın kuzeyinden acı haber!
Irak'ın kuzeyinden acı haber!
Mehmet Özhaseki Hatay sokaklarında!
Mehmet Özhaseki Hatay sokaklarında!
Kara Füze sistemleri için imza atıldı!
Kara Füze sistemleri için imza atıldı!
Daha Fazla Video Göster