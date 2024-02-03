03 Şubat 2024, Cumartesi
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“Asrın Felaketi”nin yıl dönümü!
6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlandı. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirildi. “Asrın Felaketi”nin yıl dönümünde Hatay’da neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.