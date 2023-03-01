01 Mart 2023, Çarşamba
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Asrın felaketinde 24. gün | Art arda artçı sarsıntılar! AFAD: depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu
Deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sabaha karşı art arda artçı sarsıntı meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 4,4 Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu” denildi. Öte yandan hasarlı binalarda kontrollü yıkım yapılıyor. Depremzedeler için mobil çamaşırhane ve mobil duşlar kuruldu. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.