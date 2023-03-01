01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Asrın felaketinde 24. gün | Art arda artçı sarsıntılar! AFAD: depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu

Asrın felaketinde 24. gün | Art arda artçı sarsıntılar! AFAD: depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2023 11:41
Deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sabaha karşı art arda artçı sarsıntı meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 4,4 Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu” denildi. Öte yandan hasarlı binalarda kontrollü yıkım yapılıyor. Depremzedeler için mobil çamaşırhane ve mobil duşlar kuruldu. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1,5 milyon konut hangi alana taşınabilir?
1,5 milyon konut hangi alana taşınabilir?
TSK depremzedelerin yanında! İşte gerçekler...
TSK depremzedelerin yanında! İşte gerçekler...
İstanbul’da hangi ilçeler riskli?
İstanbul'da hangi ilçeler riskli?
İşte sokak sokak Gölbaşı
İşte sokak sokak Gölbaşı
Art arda artçı sarsıntılar!
Art arda artçı sarsıntılar!
Fay hattı çiftliği ikiye böldü
Fay hattı çiftliği ikiye böldü
İşte Türkiye’nin deprem riski en fazla olan ili
İşte Türkiye'nin deprem riski en fazla olan ili
Depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkıldı
Depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkıldı
Hatay’da 4,4’lük yeni deprem
Hatay'da 4,4'lük yeni deprem
İşte Hatay’da yapılan 8 kritik hata
İşte Hatay'da yapılan 8 kritik hata
GSB yurtları depremzedelere kucak açtı!
GSB yurtları depremzedelere kucak açtı!
ABD’de uzmanlar Türkiye depremlerini inceleniyor
ABD’de uzmanlar Türkiye depremlerini inceleniyor
Daha Fazla Video Göster