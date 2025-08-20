20 Ağustos 2025, Çarşamba

Asrın felaketi sonrası Hatay'da altyapı yeniden doğuyor! 11 kilometrelik dev tünelle yeni atılım
Asrın felaketi sonrası Hatay’da altyapı yeniden doğuyor! 11 kilometrelik dev tünelle yeni atılım

Giriş: 20.08.2025 00:50
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde alt yapısı ağır hasar gören Hatay için yapılacak ileri biyolojik arıtma tesisinin tünel inşaatından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Asi Nehri'nin kirlilik sorununu da çözüme kavuşturacak projeyle ilgili "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz" dedi.
