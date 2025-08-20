Asrın felaketi sonrası Hatay’da altyapı yeniden doğuyor! 11 kilometrelik dev tünelle yeni atılım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde alt yapısı ağır hasar gören Hatay için yapılacak ileri biyolojik arıtma tesisinin tünel inşaatından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Asi Nehri'nin kirlilik sorununu da çözüme kavuşturacak projeyle ilgili "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN