Aslı Baykal’dan CHP’ye teğmenler tepkisi: Konu Atatürk değil

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teğmenlerle ilgili sözlerini fırsatçılık olarak değerlendirdi. Konunun CHP'nin iddia ettiği gibi Atatürk karşıtlığı ile ilgisinin olmadığını söyledi. İşte ayrıntılar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN