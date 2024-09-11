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Aslı Baykal’dan CHP’ye teğmenler tepkisi: Konu Atatürk değil

Aslı Baykal’dan CHP’ye teğmenler tepkisi: Konu Atatürk değil

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 08:56
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teğmenlerle ilgili sözlerini fırsatçılık olarak değerlendirdi. Konunun CHP'nin iddia ettiği gibi Atatürk karşıtlığı ile ilgisinin olmadığını söyledi. İşte ayrıntılar…
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