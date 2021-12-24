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Asiye’nin sağlık durumu nasıl? Asiye’nin babası Hüseyin Ateş A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 24.12.2021 12:07
Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e pitbull cinsi 2 köpek saldırdı. Ağır yaralanan Asiye, ameliyata alındı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı, onlardan 3'ü tutuklandı. Küçük Asiye'nin sağlık durumu ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu Asiye’nin babası Hüseyin Ateş canlı yayında anlattı.
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