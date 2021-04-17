Asırlık çınarın Başkan Erdoğan sevgisi "Babamdan çok seviyorum"

Trabzon'da yaşayan 102 yaşındaki Hanife Alagöz, Başkan Recep Tayip Erdoğan'a olan sevgisi ile tanınıyor. Asırlık ninenin en büyük hayali ise dualarından eksik etmediği Başkan Erdoğan ile tanışmak. Hanife nine "Babamdan çok seviyorum. Cumhurbaşkanının sesini duymak istiyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi. Öte yandan asırılık çınarın 10 çocuk ve 150 torun sahibi...

Asırlık çınarın Başkan Erdoğan sevgisi görünleri duygulandırıyor.

Trabzon'da yaşayan 102 yaşındaki Hanife Alagöz, Başkan Erdoğan'ı duasından dilinden hatta gözünün önünden bir an olsun ayırmıyor.

102 yaşındaki Alagöz, dualarından eksik etmediği Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın sesini duymak görüşmek istiyor.

Asırlık ninenin ailesi de bir hayli kalabalık...

Hanife Alagöz 10 çocuk ve 150 torun sahibi...