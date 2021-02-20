Aşılanan kişi sayısı 7 milyona yaklaştı! Aşılamada ikinci aşamada kimler var?

Türkiye'de aşılama tüm hızıyla sürüyor. Aşılanan kişi sayısı artık 7 milyona yaklaştı. Aşılama sırası gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarının yolunu tuttu. Koronavirüs aşılamasında birinci aşama tamamlanmak üzere. Aşılamada ikinci aşamada kimler var? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.