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Aşılanan kişi sayısı 7 milyona yaklaştı! Aşılamada ikinci aşamada kimler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2021 10:19
Güncelleme:20.02.2021 10:22
Türkiye'de aşılama tüm hızıyla sürüyor. Aşılanan kişi sayısı artık 7 milyona yaklaştı. Aşılama sırası gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarının yolunu tuttu. Koronavirüs aşılamasında birinci aşama tamamlanmak üzere. Aşılamada ikinci aşamada kimler var? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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