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Aşılama ne zaman başlayacak? İlk aşı kimlere yapılacak? Aşılama programı nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2021 09:37
Güncelleme:01.01.2021 09:39
Çin'den 3 milyon doz Sinovac aşısı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilmişti. Koronavirüse karşı aşılama programı ne zaman başlayacak? Aşılama ne zaman başlayacak? İlk aşı kimlere yapılacak? Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
İlk aşı kimlere yapılacak?
İlk aşı kimlere yapılacak?
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