Aşılama ne zaman başlayacak? İlk aşı kimlere yapılacak? Aşılama programı nasıl olacak?

Çin'den 3 milyon doz Sinovac aşısı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilmişti. Koronavirüse karşı aşılama programı ne zaman başlayacak? Aşılama ne zaman başlayacak? İlk aşı kimlere yapılacak? Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.