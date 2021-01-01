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Aşılama ne zaman başlayacak? İlk aşı kimlere yapılacak? Aşılama programı nasıl olacak?
Çin'den 3 milyon doz Sinovac aşısı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilmişti. Koronavirüse karşı aşılama programı ne zaman başlayacak? Aşılama ne zaman başlayacak? İlk aşı kimlere yapılacak? Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.