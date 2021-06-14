Aşıda bugün için rekor randevu! Türkiye'de bugün Koronavirüs aşısı için 750 bin randevu alındı

Türkiye'de bugün koronavirüs aşısı için 750 bin randevu alındı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin koronavirüs aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.