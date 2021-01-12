Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den gelen aşıların belirlenen sıralamaya göre Perşembe ya da cuma günü uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Peki aşı takvimi İstanbul'da nasıl işleyecek? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den gelen aşıların belirlenen sıralamaya göre Perşembe ya da cuma günü uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Peki aşı takvimi İstanbul'da nasıl işleyecek? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İSTANBUL'DA SALGIN KONTROL ALTINDA

Son bir aydır vaka sayılarımız belirgin şekilde düşmeye başladı. Şu anda biz Temmuz - Ağustos ayının seviyesine inmiş durumdayız. Tamamen salgın kontrol altında. Yatan hastalarımızda ve yoğun bakım hastalarımızda da ciddi bir azalmamız var.

DÜNYADA ÖRNEK ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten salgınla mücadelede dünyanın örnek ülkelerinden birisi olduk. Şehir olarak da öyle olduk. Biraz daha tedbirle sabırla devam edersek inşallah bu salgını minimize edip ülkemizden bu belayı def ederiz. Burada toplumun da uyumu çok önemli. Gerçekten topluma da herkese teşekkür ediyoruz. Bizim toplumumuz genel anlamda uyum gösterdi maskeye de mesafeye de. İstanbul'da ciddi şekilde sayılar azalmış durumda inşallah böyle devam ederiz.

İSTANBUL'UN AŞI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Aşı konusunda bizim altyapımız 2009'dan beri 13 hastalığa karşı aşı takipçi sistemimiz var zaten aşılama yapmaktayız. İstanbul'da bu konuda 16 tane 2'si büyük olmak üzere aşı depolarımız ve dağıtım sistemimiz var. Yaklaşık 1.403 noktada aşı yapabilir haldeyiz şu anda. Günlük aşılama kapasitesi İstanbul için 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitemiz var.

AŞIYA NASIL ULAŞACAĞIZ?

Bizim sağlık sistemimizin elektronik altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir salgın oldu. Biz nerede pozitif vakamız var, onları görerek sistemi yönetmeye çalışıyoruz. Aşı Takip Sistemimiz var. Aşılama programı aynı zamanda korona aşısının ne zaman nerede yapılacağına dair program oluşturdu.

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek. Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.

EVDE AŞILAMA ÇALIŞMASI...

'Ben gideceğim kuyruğa gireceğim' değil. Herkes kendisi randevusunu alacak. Biz de oraya ulaştıracağız. Başka bir şey de planlıyoruz. Hastaneye ulaşamayacak insanlara da nasıl ki yaşlıların evlerine götürdüysek dünyaya örnek olacak şekilde, şu anda biz aşılamayla ilgili aşılama merkezlerine, alanlarına ulaşamayacak insanlarımıza da evde aşı yapacağız. Hiç kimse tedirgin olmasın. Onun için insanlar kendileri randevu alacaklar, ne zaman aşıyı hak ettiklerini mesajla veya e-nabız ile öğrenecekler. Elektronik sistem veya çağrı merkezlerini arayarak 'ben aşıya geleceğim' diyecek, biz de aşısını uygulayacağız. Onları yarım saat bekleteceğiz bazen, çünkü yarım saat beklettikten sonra ikinci doz için randevuyu alacaklar.