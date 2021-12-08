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ASELSAN’dan satış iddialarına yalanlama: Gerçeklik payı taşımıyor

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Giriş: 08.12.2021 09:37
ASELSAN'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldığı yönündeki iddialara yalanlama geldi. Şirket, "iddialar hiçbir gerçeklik payı taşımıyor" açıklaması yaptı. Bazı basın yayın kuruluşlarınca ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İşte o iddiaları ASELSAN yalanladı. Yapılan açıklamada, "halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfının sahip olduğu şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. " denildi.
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