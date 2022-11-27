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Arşivden Çıkan Gerçek | Samsun’da utanç pazarı! Yıl 1999 çocuklar kiraya veriliyor

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 10:06
1999 yılında maddi durumu iyi olmayan aileler çocuklarını pazarda satıyor ve kiraya veriyor... “Alan razı veren razı. Parası yok” deniyordu. Ama unuttukları bir şey vardı. Pazara çıkarılan çocuktu, evlattı, onurdu…
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