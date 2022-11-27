Arşivden Çıkan Gerçek | Samsun’da utanç pazarı! Yıl 1999 çocuklar kiraya veriliyor

1999 yılında maddi durumu iyi olmayan aileler çocuklarını pazarda satıyor ve kiraya veriyor... “Alan razı veren razı. Parası yok” deniyordu. Ama unuttukları bir şey vardı. Pazara çıkarılan çocuktu, evlattı, onurdu…

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