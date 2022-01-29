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Araştırma yapıldı! İşte ülkelere göre kadınların doğum yaşı ortalaması

A Haber
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Giriş: 29.01.2022 10:09
Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de kadınların doğum yapma yaşı Avrupa genelinin ortalamasının altında. Veriler incelendiğinde ülkemizdeki kadınların ilk çocuğunu ortalama olarak 26.4 yaşında doğurduğu göze çarpıyor.

Araştırmaya göre İtalya, 31.3 ortalama ile Avrupa'da doğum yapan kadınlar arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip ülke. İtalya'yı 31.1 yaş ortalaması ile Lüksemburg, 31.1 ile de İspanya takip ediyor.

En genç doğum yapan kadınların bulunduğu ülkelerde ise ilk sırada 25.6 yaş ortalama ile Ukrayna yer alıyor. Ukrayna'yı 25.8 ile Belarus, 26.3 ile de Bulgaristan takip ediyor.

Türkiye'yi kıta genelinde en erken yaşta doğum yapan kadınlar sıralamasında Bulgaristan'dan sonra dördüncü sıraya yerleştiriyor.

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