Araç trafiğine kapalı İstiklal’de kural ihlali! Araç yoğunluğu yaşanıyor

Günde binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi, son günlerde adeta araç trafiğine açık bir cadde gibi. Belli saatler dışında sivil araç girişine yasak olan caddede kuralları ihlal eden sürücüler olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. İstanbullular bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

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