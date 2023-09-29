29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya merkezli 11 ilde "Transfer Operasyonu"

Antalya merkezli 11 ilde "Transfer Operasyonu"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2023 10:14
Güncelleme:29.09.2023 10:14
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 11 ilde düzenlenen Transfer Operasyonu'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine maddi destek sağlayan 52 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
11 ilde Transfer Operasyonu
11 ilde "Transfer Operasyonu"
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu
CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu
MGK sona erdi: İşte alınan kritik kararlar!
MGK sona erdi: İşte alınan kritik kararlar!
Gezi Parkı davasında karar çıktı!
Gezi Parkı davasında karar çıktı!
Hilal Nesin’den Ermenilere ağıt!
Hilal Nesin'den Ermenilere ağıt!
Rum temsilciye haddini bildirdi
Rum temsilciye haddini bildirdi
AK Parti MKYK’da değişiklik olacak mı?
AK Parti MKYK'da değişiklik olacak mı?
Kuvvetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü
Kuvvetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü
Adres değişikliği için son üç gün!
Adres değişikliği için son üç gün!
Afrika’nın uyanışı! Seher ateşi...
Afrika'nın uyanışı! Seher ateşi...
Bakanlık Altın Portakal’dan çekildi
Bakanlık Altın Portakal'dan çekildi
Daha Fazla Video Göster