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Antalya havalimanı turizm sezonuna hazır! Yeni terminal binaları hizmete giriyor
Antalya Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri haline geldi. Yeni terminal binaları ile havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 82 milyona çıkarıldı. Ek terminal binaları Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.