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Antalya havalimanı turizm sezonuna hazır! Yeni terminal binaları hizmete giriyor

Antalya havalimanı turizm sezonuna hazır! Yeni terminal binaları hizmete giriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 14:27
Antalya Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri haline geldi. Yeni terminal binaları ile havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 82 milyona çıkarıldı. Ek terminal binaları Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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Antalya havalimanı turizm sezonuna hazır! Yeni terminal binaları hizmete giriyor
Antalya havalimanı turizm sezonuna hazır! Yeni terminal binaları hizmete giriyor
Antalya havalimanı turizm sezonuna hazır! Yeni terminal binaları hizmete giriyor
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