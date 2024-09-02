Ankara'da Özel-Kılıçdaroğlu zirvesi! Görüşmede neler gündeme geldi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi. Zirvede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı. Toplantıda parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili öneriler konuşuldu.

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