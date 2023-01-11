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Ankara'da kura heyecanı! Mamak'ta 3 bin 645 konut için kura töreni

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 11:31
Son dakika TOKİ haberleri… Ankara Mamak'ta 3 bin 645 konut için TOKİ kura töreni yapılacak. Gelişmeleri kuranın çekildiği salondan canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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