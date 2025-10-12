Ankara’da kritik güvenlik zirvesi! Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın; Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama ile Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı.

