İran'ın stratejik kozu çöktü mü? Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

Enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı’nda sular ısınıyor! İsrail’in "azami alarm" seviyesine geçmesi ve ABD’nin bölgeye yığınak yapmasıyla gözler İran’ın en büyük kozu olan Hürmüz’e çevrildi. Uzman isimler, İran’ın boğazı kapatma tehdidinin arkasındaki Çin engelini, ABD’nin bölgedeki devasa askeri varlığını ve İsrail’in şafak operasyonu planını A Haber ekranlarında deşifre etti. İşte enerji savaşlarında küresel dengeleri değiştirecek o kritik senaryonun detayları...