CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

İran'ın stratejik kozu çöktü mü? Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

Enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı’nda sular ısınıyor! İsrail’in "azami alarm" seviyesine geçmesi ve ABD’nin bölgeye yığınak yapmasıyla gözler İran’ın en büyük kozu olan Hürmüz’e çevrildi. Uzman isimler, İran’ın boğazı kapatma tehdidinin arkasındaki Çin engelini, ABD’nin bölgedeki devasa askeri varlığını ve İsrail’in şafak operasyonu planını A Haber ekranlarında deşifre etti. İşte enerji savaşlarında küresel dengeleri değiştirecek o kritik senaryonun detayları...

Öne Çıkanlar

Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Ordu'da kan donduran olay kamerada
Ordu'da kan donduran olay kamerada
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması
Okullarda Ramazan coşkusu!
Okullarda Ramazan coşkusu!