30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Ankara’da çukurlu yok sorunu kronikleşti! Vatandaşlar isyan etti
Ankara'daki çukurlu yol çilesini geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlara taşıdı. O yayından sonra harekete geçen Çankaya Belediyesi ekipleri, sadece bir mahalledeki çukurları kapattı. Ama ne var ki diğer mahallelerde benzer sorunlar devam ediyor. İşte tüm detaylar…