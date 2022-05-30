Ankara’da çukurlu yok sorunu kronikleşti! Vatandaşlar isyan etti

Ankara'daki çukurlu yol çilesini geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlara taşıdı. O yayından sonra harekete geçen Çankaya Belediyesi ekipleri, sadece bir mahalledeki çukurları kapattı. Ama ne var ki diğer mahallelerde benzer sorunlar devam ediyor. İşte tüm detaylar…

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