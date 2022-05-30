30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara’da çukurlu yok sorunu kronikleşti! Vatandaşlar isyan etti

Ankara’da çukurlu yok sorunu kronikleşti! Vatandaşlar isyan etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2022 09:39
Ankara'daki çukurlu yol çilesini geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlara taşıdı. O yayından sonra harekete geçen Çankaya Belediyesi ekipleri, sadece bir mahalledeki çukurları kapattı. Ama ne var ki diğer mahallelerde benzer sorunlar devam ediyor. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Ankara’nın kronik sorunu!
İşte Ankara’nın kronik sorunu!
Türkiye’den Yunanistan’a Ayasofya tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi
AK Parti MYK bugün!
AK Parti MYK bugün!
Pençe-Kilit’ten acı haber!
Pençe-Kilit'ten acı haber!
Suriye’ye harekat hazırlığı!
Suriye'ye harekat hazırlığı!
37 günde 10 bin yolcu seyahat etti
37 günde 10 bin yolcu seyahat etti
Ayasofya’da görsel şölen
Ayasofya'da görsel şölen
’’Tam 560 bin kişi burada’’
''Tam 560 bin kişi burada''
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
’’Erdoğan ölümüne burada’’
''Erdoğan ölümüne burada''
“Dünya Türk’ün neler yapabileceğini gördü”
“Dünya Türk'ün neler yapabileceğini gördü”
Coşku sağanağıyla gurur duyuyorum
"Coşku sağanağıyla gurur duyuyorum"
Daha Fazla Video Göster