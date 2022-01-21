Ankara'da 15 Temmuz görselleri neden kaldırıldı?

2016'da yaşanan FETÖ kalkışması ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller sessiz sedasız kaldırıldı. Vatandaşlar ve siyasetçilerden tepki geldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi demokrasiyi korumak adına 251 vatandaş Türkiye genelinde şehit oldu, binlerce gazimiz var.

Yaklaşık 50 şehit de Ankara'da verildi. 15 Temmuz'u en yoğun yaşayan yerlerden biriydi.

Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsü içerisine de 15 Temmuz ruhunu yansıtan o görseller billboardlara yerleştirilmişti.

O görseller Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sessiz sedasız kaldırıldı. Vatandaşlar siyasetçiler tepki gösteriyor.