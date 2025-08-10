10 Ağustos 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları Ankara küresel satrancı nasıl kuruyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Giriş: 10.08.2025 02:01
Orta Doğu'da gerilimler devam ederken Türkiye ise yerli milli savunma sanayiindeki meyvelerini alıyor. Türkiye, Milli Muharip Uçak, yerli ve milli helikopter, İHA ve SİHA üretimleriyle dünya çapında ülke güvenliğinde de yeni bir seviyeye ulaşıyor. Türk savunma sanayii, her yıl bir önceki yılı katlayan bir başarı hikayesi yazarken A Haber Satır arası programında uzman isimler Türkiye'nin oyuncu kurucu gücü yerli silahları masaya yatırdı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Başkan Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde bugün itibarıyla Türkiye'nin savunma sanayii ile güçlü ülke konumuna geldiğini söyledi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, 'Bu uçaklar savunma sanayii olmasaydı biz İzmir'de denize zor girerdik, Akdeniz'de de Antalya Körfezi'ne sıkışmış kalmıştık Doğu Akdeniz'i kitlemişlerdi. ' dedi.
