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Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntülerini paylaştı!

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Giriş: 09.11.2023 22:23
Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 'O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız' mesajı ile 15 Temmuz gecesi emniyet binasına saldırı anına ait görüntüleri yayınladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntülerini paylaştı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntülerini paylaştı!
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