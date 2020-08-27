Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden büyük ayıp! Şehit Erdem Ertan'ın ailesinden para istedi…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vicdanları sızlatan bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz hafta, 2015 yılında Hakkari’de şehit olan Erdem Ertan'ın annesi Aynur Ertan hayatını kaybetti. Oğluna yakın olabilmek için asri mezarlığa defnedilmeyi vasiyet etmişti şehit annesi. Yakınları defin işlemleri için hemen belediyeye gitti. Ancak yetkililer şehit annesine verilecek mezar için tam 30 bin lira para istedi.