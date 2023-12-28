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ANKA-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi! İşte teknik özellikleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 14:33
TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız hava araçları ailesinin 3. üyesi olacak. ANKA-3'ün teknik özelliklerini A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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