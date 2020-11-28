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ANALİZ - 'Şapka Kanunu' neden çıkarıldı? Kaç kişi idam edildi?
Tam 95 yıl önceydi... Kabul edilen Şapka Kanunu 28 Kasım 1925'te yürürlüğe girdi. Başta memurlar olmak üzere "herkes şapka takacak" kararı alındı ve ardından idamlar geldi. Toplam 78 kişi Şapka Kanunu'na muhalefetten idama mahkum oldu. Peki bu kanun neden çıkarılmıştı? Bu sorunun yanıtı ve daha fazlası analiz haberimizde...