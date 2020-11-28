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ANALİZ - 'Şapka Kanunu' neden çıkarıldı? Kaç kişi idam edildi?

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Giriş: 28.11.2020 18:32
Güncelleme:28.11.2020 18:54
Tam 95 yıl önceydi... Kabul edilen Şapka Kanunu 28 Kasım 1925'te yürürlüğe girdi. Başta memurlar olmak üzere "herkes şapka takacak" kararı alındı ve ardından idamlar geldi. Toplam 78 kişi Şapka Kanunu'na muhalefetten idama mahkum oldu. Peki bu kanun neden çıkarılmıştı? Bu sorunun yanıtı ve daha fazlası analiz haberimizde...
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'Şapka Kanunu' neden çıkarıldı?
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