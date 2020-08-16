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ANALİZ - Orta Doğu’da yeni düzen nasıl olacak? Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede ne hedefliyor?

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Giriş: 16.08.2020 11:24
Güncelleme:16.08.2020 12:02
Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap dünyasının 3 sünni ağırlıklı ülkesi Türkiye karşısında ayırt etmeksizin her türlü bölgesel ve dış güçle iş birliği yapıyor. Bu ülkeler tıpkı 1. Dünya Savaşı’nda yapılan isyanlar gibi emperyal dış güçlerin ekmeğine yağ süren kendi ayaklarına sıkan politikalara destek veriyorlar. Orta Doğu’da 21. Yüzyılın yeni düzeni kurulurken bu düzende söz sahibi olmak maksadıyla Türkiye de pek çok cephede mücadele veriyor. İşte Orta Doğu’da kurulan yeni düzenin şifreleri analiz haberimizde…

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap dünyasının 3 sünni ağırlıklı ülkesi Türkiye karşısında ayırt etmeksizin her türlü bölgesel ve dış güçle iş birliği yapıyor. Bu ülkeler tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda yapılan isyanlar gibi emperyal dış güçlerin ekmeğine yağ süren kendi ayaklarına sıkan politikalara destek veriyorlar. Orta Doğu'da 21. Yüzyılın yeni düzeni kurulurken bu düzende söz sahibi olmak maksadıyla Türkiye de pek çok cephede mücadele veriyor. İşte Orta Doğu'da kurulan yeni düzenin şifreleri analiz haberimizde…

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