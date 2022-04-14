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ANALİZ – Muhalefette 16 aydır bitmeyen tartışma! Aday bir türlü belirlenemedi

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Giriş: 14.04.2022 12:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyalini Aralık 2020'deki bütçe görüşmelerinde vermişti. O tarihten bu yana, yani 16 aydır Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları bitmiyor. Bir türlü cumhurbaşkanı adayınını belirleyemeyen muhalefette hemen her hafta yeni krizler patlak veriyor. İşte son iki yılda muhalefet cephesinde yaşananlar...
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