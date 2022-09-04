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ANALİZ-LGBT lobisi dini değerleri neden hedef alıyor?

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Giriş: 04.09.2022 16:07
Küresel LGBT lobisi dini ve manevi değerleri hedef alıyor. Küresel sinema sektörü ve müzik endüstrisi bu sapkınlığın yaygınlaşması için seferber olmuş durumda. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de boş durmuyorlar. Peki amaçları ne? İşte bu sorunun yanıtı araştırma planlama servisimizin hazırladığı analiz haberde.
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