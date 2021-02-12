ANALİZ Kuzey Irak'ta neler oluyor? Gara'dan sonra sıra Kandil ve Sincar'da mı? İşte yanıtı

Sınırların ötesinde uzun süredir sessiz ve derinden yürütülen bir harekat var! Kandil Harekatı... Şimdi gözler Irak'ın kuzeyinde... Yani terör örgütünün kalbinde! Peki Gara neden önemli? Sırada Kandil ve Sincar operasyonu mu var? İşte Gara'ya başlatılan harekatın stratejik önemini anlatan analiz haberimiz...

Kadın, yaşlı, çocuk demeden katletti terör örgütü PKK...

Yıllarca elini kolunu bağlayan prangalarından birer birer kurtulan Türkiye son operasyonları ile kan emici terör örgütü PKK'nın can damarına çöktü!

Sınırların ötesinde uzun süredir sessiz ve derinden yürütülen bir harekat var!

Kandil Harekatı...

Türkiye bu terör inini yerle bir etmeye kararlı! Hedef açık ve net!

Kandil'i terörden temizlemek. Türkiye'ye yönelik saldırıları ve terör tehdidini yok etmek.

TÜRKİYE TERÖR DEVLETİ KURULMASINI ENGELLEDİ

Türkiye güney sınırlarında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör devleti kurulmasını engelledi.

Şimdi gözler Irak'ın kuzeyinde... Yani terör örgütünün kalbinde...

Yıl 2018 Kararlılık Harekatı başlatıldı.

Önce Mehmetçik adeta Kuzey Irak'a küçük küçük üsler kurdu...

Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nın zafere ulaşmasıyla, Kandil-Sincar hattını kesmeye yönelik Pençe Harekatları başladı.

Hava operasyonlarında hedefler arasında, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki örgüt hedeflerinin vuruldu.

Her iki operasyonla yüzlerce terör örgütü üyesi de etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta gözler şimdi 2 noktaya çevrilmiş durumda. Sincar ve Kandil...

Sincar'a askeri bir operasyonu mevcut konjonktürde yalnızca Türkiye gerçekleştirebilir.

Çünkü Irak merkezi hükümeti ile Erbil yönetimi Sincar üzerinde bir anlaşmaya varsa da henüz askeri olarak PKK'yı Sincar'dan çıkarabilecek siyasi ve askeri iradeyi ortaya koyamadılar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK'yı kalıcı olarak bölgeden çıkarma stratejisi ırak sahasını Kararlılık Harekatı'dan bu yana Türkiye'nin öncelikli gündemi arasında tutuyor. İşte bu nedenle Sincar ve Kandil'e giden kapı olan Gara'ya da büyük bir operasyon başlatıldı.

Gece yarısı başlatılan operasyonda terör örgütü PKK/PYD'nin mühimmat depoları ve ile kamplarının bulunduğu noktalara önce komandolar indirildi.

Ardından F-16 savaş uçakları da havalandı. F-16'lara SİHA'lar ve atak helikopterleri de destek verdi.

kısa sürede çok sayıdı hedef imha edildi,, onlarca teröristte etkisiz hale getirildi.

Gara dağı tıpkı Kandil Dağları gibi sarp ve zorlu bir araziye sahip...

Gara Dağı'nın Zap'ın çıkışında başlayıp Metina'nın güneyinde yer alan ve Sincar'a giden düzlüklere kadar uzanan büyük bir yükseklik kütlesine verilen isim... PKK açısından büyük önemi olan Gara'nın PKK açısından Sincar ve Zap - Metina arasındaki geçişler açısından da stratejik bir özelliği var. Araçların girmesine müsait olmayan Gara Dağı'nda aralarında derin dere yatakları bulunan yedi büyük sırt var..

Gara Dağı'nın önemini şöyle de anlatabiliriz.

Saklanma ve savunma imkanlarının fazla olması nedeniyle Peşmergelerin 1960'lı ve 1970'li yıllarda Irak'ın eski devrik lideri Saddam Hüseyin'e karşı yürüttükleri savaş sırasındaki en önemli üstlenme noktası da oldu Gara.

Kandil-Sincar arasındaki lojistik hatların kesilmesi için Gara önemli.

Türkiye de Gara'da tespit edilen terör örgütünün silah depolarının, konaklandıkları eğitim aldıklarının imha edilmesiyle daha sonraki operasyonların daha etkili olmasının önünü açıyor.

Teröristler kışın gelmesiyle birlikte belirli alanda toplanıyorlar.

Bu süre içinde ideolojik eğitim alıp ve baharda şartlar uygun olunca saldırı gerçekleştirmeyi planlıyorlar...

Askeri uzmanlarda bu operasyonun zamanlamasını yorumlarken "iklim ve doğa şartları ne kadar zor olursa olsun Türkiye harekete geçebileceği mesajını hem terör örgütü PKK'ya hem de Irak hükümetine gösterdi" ifadelerini kullanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır Gara'yı yakından takip ediyor.

Terör örgütünün yuvalandığı yerlerden biri olan Gara bölgesi, PKK'nın mühimmat depoları ile kamplarının bulunduğu bir bölge olarak biliniyor..

Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya en büyük darbe 6 Eylül 2020'de vuruldu. Operasyonda, sözde özel güç komutanı Jir kod adlı Mazlum Demir etkisiz hale getirildi. Demir'in etkisiz hale getirilmesiyle örgütte çözülmede başlamıştı.

Gara-Siyan bölgesi sınırdan 40 kilometre uzakta... Bu da Türkiye için lojistik zorlukları artıyor ama Türkiye teknolojik imkanlarla bunu artık bertaraf ediyor. Başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere yerli ve milli silahlar teröristlerin nefeslerini kesmeye devam ediyor.

Mehmetçik sahada görevini yapıyor... Ama unutmamamız gereken ve altını kalın harflerle çizmemiz gereken bazı noktalar var!

Öncelikle vatanın güvenliği sağlayıp milletin birliğini devam ettirmek için görevinin başında olan Mehmetçik, dosta güven düşmana korku verecek yapacağımız açıklamalarla onların moralini bozmamalıyız.

Ve yıllarca bu ülkede kan döken, evlatlarımızı katleden bir terör örgütün son çırpınışları kimseyi tedirgin etmemeli ve telaşlandırmamalı...