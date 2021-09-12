12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ – Kan ve acı: Dersim katliamı

ANALİZ – Kan ve acı: Dersim katliamı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2021 16:48
Türkiye'nin yakın tarihinde utanç dolu bir sayfa... Tunceli'de 1937 yılında yaşanan ve bölgedeki 13 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Dersim Katliamı... Türkiye'yi kanlı yıllara mahkum etmek isteyenlerle, demokratikleşme adına sistem üretenlerin mücadelesi. Vesayet zihniyetinin Türkiye'yi ele geçirmek istediği 1930'larda geçen ve yankıları hala dün gibi zihinleri meşgul eden bir acı bir öykü...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kan ve acı: Dersim katliamı
Kan ve acı: Dersim katliamı
Demokrasi 12 Eylül’de asker postalıyla ezildi!
Demokrasi 12 Eylül’de asker postalıyla ezildi!
Darbeler ve vesayetlerden milli iradeye
Darbeler ve vesayetlerden milli iradeye
Türkiye’nin yeni savunma kalkanı S-400’ler
Türkiye'nin yeni savunma kalkanı S-400'ler
EGO biletlerine zam yolda mı?
EGO biletlerine zam yolda mı?
Dönemin tanıkları yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Dönemin tanıkları yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Siyasilerin 121 günlük esaretinde neler yaşandı?
Siyasilerin 121 günlük esaretinde neler yaşandı?
Pencşir’de çatışmalar dindi mi?
Pencşir’de çatışmalar dindi mi?
4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Erandaç: Bir NATO darbesidir! Arkasında...
Erandaç: Bir NATO darbesidir! Arkasında...
MSB acı haberi duyurdu
MSB acı haberi duyurdu
Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı
Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı
Daha Fazla Video Göster