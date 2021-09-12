ANALİZ – Kan ve acı: Dersim katliamı

Türkiye'nin yakın tarihinde utanç dolu bir sayfa... Tunceli'de 1937 yılında yaşanan ve bölgedeki 13 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Dersim Katliamı... Türkiye'yi kanlı yıllara mahkum etmek isteyenlerle, demokratikleşme adına sistem üretenlerin mücadelesi. Vesayet zihniyetinin Türkiye'yi ele geçirmek istediği 1930'larda geçen ve yankıları hala dün gibi zihinleri meşgul eden bir acı bir öykü...

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