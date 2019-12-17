ANALİZ - "Derin Hürriyet" işbaşında! Dün Ahmet Kaya bugün MFÖ!

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alması itibar suikastçılarını harekete geçirdi. Sosyal medyada lince maruz kalan Alanson'un yaşadıkları, yıllar önce Ahmet Kaya'ya yapılanları akıllara getirdi. İki olayda da başrolde Hürriyet Gazetesi ve gazetenin köşe yazarı Ertuğrul Özkök'ün bulunması dikkat çekti. Yıllar geçse de kirli manşetlerdeki 'derin Hürriyet' imzası acaba neden değişmiyor? Derin Hürriyet yeniden, neden devreye girdi? Tüm bu soruların yanıtı özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...