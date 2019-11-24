24 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP içindeki çetenin medya ayağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
CHP İÇİNDEKİ ÇETENİN MEDYA AYAĞI

yazarı tarafından ortaya atılan “Külliye’ye giden ’li” yalanını CHP Genel Başkanı Kemal ertesi sabah çıktığı ’deki ile Çalar Saat programında göz göre göre bu yalan haberi doğruladı. Kılıçdaroğlu, ismi bildiğini de ima etti ama açıklamayacağını söyledi. Rahmi Turan ise kaynak olarak ’yı açıkladı. Gözler Talat Atilla’ya çevrilmişti ki açıklama geldi. Atilla, haberi Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını söyledi. Kirli algı operasyonu da çökmüş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini koruyor. İnce bugün yaptığı açıklamada, kendisinin Külliye’ye gittiği iftirasının CHP Genel Merkezi’ndeki çete tarafından üretildiğini söyledi. Bu çetenin medya ayağında ise FOX, Sözcü ve Cumhuriyet geliyor. CHP içindeki kumpas çetesinin medyadaki önemli aktörlerinin başında ise gazeteci İsmail Küçükkaya’nın geldiği iddia ediliyor. Küçükkaya, son olarak 23 Haziran yerel seçimlerinde de tepkilerin odağı olmuştu. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun moderatörlüğünü yapmıştı. Küçükkaya, İmamoğlu ile bir otel odasında gizlice buluşarak soruları verdiği günlerce konuşulmuştu.

yazarı tarafından gündeme getirilen ve günlerdir konuşulan iftira siyasetin gündemine oturdu. İftira Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından net bir şekilde yalanlanırken Genel Başkanı ise "doğru ama isim açıklamam" diyerek iddiaya arka çıktı. CHP'nin ve "Külliye'ye giden CHP'li" yalanını ısrarla parlatan medyanın makyajı döküldü.

Rahmi Turan, haberin yalan olduğunu özür dileyerek anlattı ve kaynağının gazeteci olduğunu söyledi. Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Atilla, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri 'na da "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım." ifadelerini kullandı.

Özellikle 'nin sunucuları ve gibi isimler CHP'nin iddialarını parlatarak algı operasyonuna alet oldular. Fatih Portakal, Twiter'dan yaptığı paylaşımda "#RahmiTuran'in bugun "saraya bir #CHP'li gitti" yazısı dikkat çekiyor. Yazılması için belirlenmiş, muhalif, duayen bir isme uçurulmuş aspar bir haber olabilir mi?Yok eğer doğru ise kim, kime oyun çekiyor? Bu durum parti dizayn ediyor denilerek #Erdogan'i da zorda bırakır." ifadeleriyle CHP'nin tiyatrosu üzerinden algı yaparak okları Başkan Erdoğan'a çevirmek istedi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki operasyonu elinde patladı! Söylediklerini unuttu yalanı ortaya çıktı KILIÇDAROĞLU'NUN CHP İÇİNDEKİ OPERASYONU ELİNDE PATLADI! SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU YALANI ORTAYA ÇIKTI

KÜÇÜKKAYA YİNE DEVREDE


FOX'un komplocu ismi İsmail Küçükkaya'da her zaman olduğu gibi olayların merkezindeydi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nu canlı yayına çıkartarak "Külliye'ye giden ismi" sordu. Kılıçdaroğlu da "biliyorum ama söylemiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun isim verememesi, iddiaların odağındaki isim olan İnce'nin "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" demesi olayın bir CHP ve medya tiyatrosundan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

Küçükkaya Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 'yi hedef haline getirmişti. Muharrem İnce'nin kişisel mesajını canlı yayında okuyan Küçükkaya, "Külliye'ye giden CHP'li" kumpasında da yine devredeydi. Yalan haberin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın programına çıkarak "yalan haberi" doğrulamıştı.

Muharrem İnce: CHP içindeki çete yazın aynı teknede tatil yaptı MUHARREM İNCE: CHP İÇİNDEKİ ÇETE YAZIN AYNI TEKNEDE TATİL YAPTI

HEPSİ CHP GENEL MERKEZİNDE ÜRETİLDİ

Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada, "24 Haziran akşamından bu yana başlayan bir kampanya var. Seçim akşamı neredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir." dedi.

Son dakika: Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi kumpasıyla ilgili flaş açıklamalar SON DAKİKA: MUHARREM İNCE’DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİ İÇİ KUMPASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya görüşmesinde yeni perde| Video EKREM İMAMOĞLU İLE İSMAİL KÜÇÜKKAYA GÖRÜŞMESİNDE YENİ PERDE| VİDEO

Ekrem İmamoğlu soruları söyledi İsmail Küçükkaya sordu | Video EKREM İMAMOĞLU SORULARI SÖYLEDİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA SORDU | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN