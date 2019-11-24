CHP içindeki çetenin medya ayağı
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan tarafından ortaya atılan “Külliye’ye giden CHP’li” yalanını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ertesi sabah çıktığı FOX TV’deki İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında göz göre göre bu yalan haberi doğruladı. Kılıçdaroğlu, ismi bildiğini de ima etti ama açıklamayacağını söyledi. Rahmi Turan ise kaynak olarak Talat Atilla’yı açıkladı. Gözler Talat Atilla’ya çevrilmişti ki açıklama geldi. Atilla, haberi Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını söyledi. Kirli algı operasyonu da çökmüş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini koruyor. İnce bugün yaptığı açıklamada, kendisinin Külliye’ye gittiği iftirasının CHP Genel Merkezi’ndeki çete tarafından üretildiğini söyledi. Bu çetenin medya ayağında ise FOX, Sözcü ve Cumhuriyet geliyor. CHP içindeki kumpas çetesinin medyadaki önemli aktörlerinin başında ise gazeteci İsmail Küçükkaya’nın geldiği iddia ediliyor. Küçükkaya, son olarak 23 Haziran yerel seçimlerinde de tepkilerin odağı olmuştu. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun moderatörlüğünü yapmıştı. Küçükkaya, İmamoğlu ile bir otel odasında gizlice buluşarak soruları verdiği günlerce konuşulmuştu.
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan tarafından gündeme getirilen ve günlerdir konuşulan iftira siyasetin gündemine oturdu. İftira Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından net bir şekilde yalanlanırken CHP Genel Başkanı ise "doğru ama isim açıklamam" diyerek iddiaya arka çıktı. CHP'nin ve "Külliye'ye giden CHP'li" yalanını ısrarla parlatan medyanın makyajı döküldü.
Rahmi Turan, haberin yalan olduğunu özür dileyerek anlattı ve kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Atilla, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım." ifadelerini kullandı.
Özellikle FOX TV'nin sunucuları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi isimler CHP'nin iddialarını parlatarak algı operasyonuna alet oldular. Fatih Portakal, Twiter'dan yaptığı paylaşımda "#RahmiTuran'in bugun "saraya bir #CHP'li gitti" yazısı dikkat çekiyor. Yazılması için belirlenmiş, muhalif, duayen bir isme uçurulmuş aspar bir haber olabilir mi?Yok eğer doğru ise kim, kime oyun çekiyor? Bu durum parti dizayn ediyor denilerek #Erdogan'i da zorda bırakır." ifadeleriyle CHP'nin tiyatrosu üzerinden algı yaparak okları Başkan Erdoğan'a çevirmek istedi.
KÜÇÜKKAYA YİNE DEVREDE
FOX'un komplocu ismi İsmail Küçükkaya'da her zaman olduğu gibi olayların merkezindeydi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nu canlı yayına çıkartarak "Külliye'ye giden ismi" sordu. Kılıçdaroğlu da "biliyorum ama söylemiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun isim verememesi, iddiaların odağındaki isim olan İnce'nin "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" demesi olayın bir CHP ve medya tiyatrosundan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.
Küçükkaya Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Muharrem İnce'yi hedef haline getirmişti. Muharrem İnce'nin kişisel mesajını canlı yayında okuyan Küçükkaya, "Külliye'ye giden CHP'li" kumpasında da yine devredeydi. Yalan haberin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın programına çıkarak "yalan haberi" doğrulamıştı.
HEPSİ CHP GENEL MERKEZİNDE ÜRETİLDİ
Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada, "24 Haziran akşamından bu yana başlayan bir kampanya var. Seçim akşamı neredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir." dedi.
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