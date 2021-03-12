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ANALİZ - Bir ulusu birleştiren marş! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?

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Giriş: 12.03.2021 13:25
Güncelleme:12.03.2021 13:43
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü. Bu özel gün, tarihimizdeki en gurur duyulacak sayfalardan birinin açıldığı gün. İşte düşmanın Anadolu'nun kalbine hançer gibi saplandığı dönemde, bir ulusu moral olarak ayağa kaldıran, direnme azmi veren o muhteşem marşın ve mütevazı yazarının hikayesi...
İstiklal marşımız 100 yaşında İSTİKLAL MARŞIMIZ 100 YAŞINDA
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Bir ulusu birleştiren marş
Bir ulusu birleştiren marş
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Türk Hava Yolları'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel klip
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