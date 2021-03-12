ANALİZ - Bir ulusu birleştiren marş! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü. Bu özel gün, tarihimizdeki en gurur duyulacak sayfalardan birinin açıldığı gün. İşte düşmanın Anadolu'nun kalbine hançer gibi saplandığı dönemde, bir ulusu moral olarak ayağa kaldıran, direnme azmi veren o muhteşem marşın ve mütevazı yazarının hikayesi...

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