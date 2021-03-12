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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA ANALİZ - Bir ulusu birleştiren marş! İstiklal Marşı nasıl yazıldı? Giriş: 12.03.2021 13:25 Güncelleme:12.03.2021 13:43 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü. Bu özel gün, tarihimizdeki en gurur duyulacak sayfalardan birinin açıldığı gün. İşte düşmanın Anadolu'nun kalbine hançer gibi saplandığı dönemde, bir ulusu moral olarak ayağa kaldıran, direnme azmi veren o muhteşem marşın ve mütevazı yazarının hikayesi... DİĞER