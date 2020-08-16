ANALİZ - ABD'nin yeni Suriye planı ne? Askeri üsler ile ilgili flaş gelişme

Amerika Birleşik Devletleri Aralık 2018'de Suriye'den askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Ancak sahadan gelen bilgiler uzmanlara göre bu durumun tersine çevrildiği yönünde... Suriye'de yeni bir plan mı oluşturuluyor, petrol bahanesi bölgedeki yeni dönemin başlangıcı mı? Soruların yanıtı ve bölgede yaşanan gelişmelerin detayları analiz haberimizde...