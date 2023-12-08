08 Aralık 2023, Cuma
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Anadolu’nun şifa kaynağı: Sığla ağacı! Eşsiz aromatik koku…
Sığla ağaçları yüzlerce yıldır Anadolu'nun şifa kaynakları arasında yer alıyor. Görünüşü ve insana rahatlık veren eşsiz aromatik kokusu ile yürüyüş ve gezi yapmak isteyenlere cazibe unsuru olan sığla ağaçları, dünyada sadece Muğla ve Rodos Adası’nda bulunuyor.