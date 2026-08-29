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Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu var mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu var mı?

Megakentte bugün hafta sonu nasıl geçiyor? Tarihi Yarımada'da yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Merve Köleoğlu o noktadan detayları aktardı.

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